ভর্তি পরীক্ষা উপলক্ষে মেহেরপুর কলেজের সামনে ছাত্রশিবিরের তথ্য সহযোগিতা কেন্দ্র

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর নিউজ:
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনার্স ১ম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা উপলক্ষে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির মেহেরপুর কলেজ শাখার উদ্যোগে একটি তথ্য সহযোগিতা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।
শনিবার সকালে মেহেরপুর সরকারি কলেজের সামনে এ তথ্য সহযোগিতা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। কেন্দ্র থেকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে আসা শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়।
এ সময় পরীক্ষা দিতে আসা শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহসহ বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করা হয়।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি সাইদুর রহমান, মেহেরপুর কলেজ শাখার সভাপতি সুলাইমান আহমেদ বাপ্পি, সেক্রেটারি আমির হামজা এবং জেলা শিক্ষা অফিস সম্পাদক আবু রায়হানসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।