ভারতের বিপক্ষে ২২ বছর পর বাংলাদেশের অবিস্মরণীয় জয়

বছরের শেষ ম্যাচ, যেই ম্যাচটাতে বাংলাদেশ জয় নিয়েই মাঠ ছেড়েছে। সেটাও আবার চির প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের বিপক্ষে। এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে আজ বাংলাদেশ ১-০ গোলে ভারতকে পরাজিত করেছে। ম্যাচের জয়সূচক গোলটি করেছেন শেখ মোরসালিন। বাসস
ভারতের বিপক্ষে ম্যাচে প্রথমার্ধে বাংলাদেশ শেখ মোরাসালিনের গোলে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় । ম্যাচের ১১ মিনিটে রাকিবের পাসে গোল করে স্বাগতিকদের এগিয়ে দেন মোরাসালিন। দ্বিতীয়ার্ধে একের পর এক আক্রমন করেও সেই গোল পরিশোধ করতে পারেনি খালিদ জামালের দল।
ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে সি-গ্রুপ থেকে ইতোমধ্যেই শীর্ষ দুই দল হিসেবে মূল পর্ব নিশ্চিত করেছে সিঙ্গাপুর ও হংকং। বাংলাদেশ ও ভারত দুই দলই লড়াই থেকে ছিটকে পড়ায় এই ম্যাচটি নিয়মরক্ষার ম্যাচ হলেও মর্যাদার একটি প্রশ্ন সবসময়ই এই দুই দলের ম্যাচে থেকে যায়।
ঘরের মাঠে বছরের শেষ ম্যাচটি জয় দিয়ে শেষ করার কথা ম্যাচ পূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছিলেন বাংলাদেশের অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া। সেই প্রত্যাশা শেষ পর্যন্ত পূরণ করেছে বাংলাদেশ। স্টেডিয়ামে আগত ২২ হাজার দর্শকের ভালবাসা নিয়েই মাঠ ছেড়েছে হামজা, মোরছালিন, জামালরা।
প্রথমার্ধের শুরু থেকেই বাংলাদেশ কিছুটা আক্রমনাত্মক খেলেছে। সেই সুযোগে ফরোয়ার্ড লাইনে মোরছালিন-রাকিব জুটি বাংলাদেশের সমর্থকদের হতাশ করেনি। অনেকটা মধ্যমাঠ থেকে রাকিব বল নিয়ে বামদিক থেকে দারুনভাবে বক্সের মধ্যে বাড়িয়ে দেন। ভারতীয় গোলরক্ষক গুরপ্রীত সিং সান্ধুকে পরাস্ত করে ভুল করেননি মোরছালিন।
২০ মিনিটে বাংলাদেশের গোলরক্ষক মিতুল মার্মার ভুলে গোল হজম করা থেকে হামজা দলকে রক্ষা করেছেন। খালি পোস্টে ভারতীয় মিডফিল্ডার লালিয়ারজুয়ালার শট হেডের সাহায্যে বাইরে পাঠান হামজা।
৩৬ মিনিটে তপু বর্মনের সাথে ভারতীয় বিক্রম প্রতাপের সাথে সংঘর্ষে কিছুটা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। রেফারি তপু ও বিক্রম দুজনকেই হলুদ কার্ড দিয়ে সতর্ক করেন।
৪৩ মিনিটে হামজার বা-পায়ের জোড়ালো শট পোস্টের বাইরে দিয়ে চলে যায়।
দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচে ফিরে আসার আপ্রাণ চেষ্ট করেছে ভারত। বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় পরিবর্তণ করেও অবশ্য সফল হয়নি সফরকারীরা। ৬০ মিনিটে একসাথে মাঠে নামেন মোহাম্ম সামাদ ও ব্রাইসন। তাদের দুজনের একটি আক্রমন থেকে ভারত প্রায় সমতা পেয়েই গিয়েছিল। লেফট উইং থেকে সানানের ক্রসে ব্রাইসনের হেড অল্পের জন্য মাঠের বাইওে চলে যায়।
৭৯ মিনিটে কাউন্টার এ্যাটাক থেকে ইমন অনেকটা একাই বক্সের কাছাকাছি গিয়ে শট নিয়েছিলেন। তার শটটি অবশ্য সান্ধু কোনমতে রুখে দেন।
যোগ হওয়া ৬ মিনিটের ইনজুরি টাইম বাংলাদেশের জন্য ছিল প্রচন্ড চাপের। কারন গত কয়েকটি ম্যাচে এই ইনজুরি টাইমের শেষ মুহূর্তে গোল হজম করে বাংলাদেশকে হতাশ হতে হয়েছে। আজ অবশ্য সেই ভুল আর করেনি কাবরেরার শিষ্যরা।
এর আগে মার্চে প্রথম লেগের ম্যাচে কলকাতার সল্ট লেকে ম্যাচটি গোলশুন্য ড্র করেছিল বাংলাদেশ।
আজকের ম্যাচে একাদশে ফিরেছিলেন শমিত সোম ও শেখ মোরছালিন। তবে কোচ হাভিয়ের ক্যাবরেরার মুল দল থেকে বাদ পড়েছেন অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া।
আজ ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে রাত আটটায় শুরু হওয়া ম্যাচটিকে ঘিরে পুরো স্টেডিয়ামে বিরাজ করছে বাড়তি উত্তেজনা।
নেপালের বিপক্ষে গত ১৩ নভেম্বর সর্বশেষ প্রীতি ম্যাচে একাদশে ছিলেন না কানাডা প্রবাসী শমিত। আর ইনজুরির কারনে ম্যাচেই ছিলেন না মোরছালিন। তবে এক ম্যাচ পরে মাঠে ফিরেই বাংলাদেশকে দুর্দান্ত এক জয় উপহার দিয়েছেন মোরছালিন।
পাঁচ ম্যাচে এক জয়, দুই ড্রসহ ৫ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তৃতীয় স্থানে থেকে বাছাইপর্ব শেষ করলো বাংলাদেশ। অন্যদিকে পাঁচ ম্যাচে কোন জয় ছাড়া টেবিলের তলানিতে থেকে এশিয়ান কাপ বাছাইপর্ব থেকে বিদায় নিল ভারত।
বাংলাদেশ একাদশ : মিতুল মার্মা (গোলরক্ষক), তপু বর্মন, শেখ মোরছালিন, হামজা চৌধুরী, রাকিব হোসেন, মো: ফয়সাল আহমেদ ফাহিম, তারিক কাজী, সোহেল রানা (অধিনায়ক), জায়ান আহমেদ, মো: সাদ উদ্দিন, শমিত সোম।