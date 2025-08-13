বুধবার, ১৩ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৯শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৮ই সফর, ১৪৪৭ হিজরি
ভারত থেকে পুশব্যাক: মুজিবনগরে ৩ নারীসহ ৪ জন আটক

Meherpur News
আগস্ট ১৩, ২০২৫ ৪:৪৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর সীমান্ত এলাকা থেকে ভারত থেকে পুশব্যাক হয়ে আসা ৩ নারীসহ ৪ জনকে আটক করেছে বিজিবি। বুধবার দুপুরের দিকে বিজিবি সদস্যরা তাদের আটক করে মুজিবনগর থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন।

আটককৃতরা হলেন—যশোরের চান্দুটিয়া গ্রামের মশিউর রহমানের ছেলে তোফাজ্জল হোসেন, সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ উপজেলার সোনাতলা গ্রামের হারান সরকারের স্ত্রী সুলতা সরকার, সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার কেতলা গ্রামের মহিদুলের স্ত্রী মনোয়ারা এবং মাদারীপুর জেলার রাজৈর থানার দক্ষিণ খালিয়া গ্রামের ধ্রুব বারুরীর স্ত্রী তৃপ্তি বারুরী।

আটক ব্যক্তিরা জানান, তারা দুই বছরেরও বেশি সময় ভারতের বিভিন্ন কারাগারে আটক ছিলেন।


