রবিবার, ২৬শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

ভৈরব মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ফায়ার সার্ভিসের অগ্নিনির্বাপন মহড়া অনুষ্ঠিত

অক্টোবর ২৬, ২০২৫

মেহেরপুর নিউজ:
অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি ও প্রতিরোধ সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সচেতন করতে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অফিসের উদ্যোগে অগ্নিনির্বাপন মহড়ার আয়োজন করা হয়েছে।

রবিবার (২৬ অক্টোবর) দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলার ভৈরব মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অফিসের স্টেশন অফিসার শামীম রেজার নেতৃত্বে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা অগ্নিকাণ্ডের সময় কীভাবে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে হয়, অগ্নি নির্বাপনের প্রাথমিক কৌশল এবং নিরাপদে স্থান ত্যাগের পদ্ধতি সম্পর্কে উপস্থিতদের অবহিত করেন।

এ সময় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাজমা সালেহীন, শিক্ষকবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী মহড়াটি প্রত্যক্ষ করেন।

ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তারা বলেন, সচেতনতা ও প্রশিক্ষণই অগ্নিকাণ্ডের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।




