বুধবার, ১৯শে নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৭শে জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মনােনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে গাংনীতে বিএনপির বিক্ষােভ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মনােনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে গাংনীতে বিএনপির বিক্ষােভ

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ১৯, ২০২৫ ৬:৫৪ অপরাহ্ণ

গাংনী প্রতিনিধি :

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে দলীয় মনােনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে ও জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে দলীয় মনােনয়ন দেওয়ার দাবিতে গাংনীকে বিএনপির বিক্ষােভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বিকেলে গাংনী বাজারে একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে উপজেলা বিএনপির কার্যালয চত্বরে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দাল হক,গাংনী পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হােসেন মেঘলা, সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলামসহ বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী এবং সমর্থকেরা।

বক্তারা বলেন,দলের দু:সময়ে জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন বিপদে-আপদে নেতাকর্মীদের পাশে ছিলেন। তাই,মেহেরপুর-২ আসনে দলীয় মনােনয়ন পরিবর্তন করে জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে দিতে হবে




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

যুগিন্দা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে বিদায়...

মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামীর বিশাল মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা

আমঝুপি সরকারি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ইউএনও খায়রুল ইসলামের...

বিটিভির ‘নতুন কুঁড়ি ২০২৫’-এ সেরা দশে মেহেরপুরের ফারিয়া...

মেহেরপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল হকের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

জনগণের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিএনপি বদ্ধপরিকর- বিএনপির প্রার্থী...