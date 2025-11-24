মনােনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে গাংনীতে বিএনপির বিক্ষােভ

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে দলীয় মনােনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে ও জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে দলীয় মনােনয়ন দেওয়ার দাবিতে গাংনীকে বিএনপির বিক্ষােভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সােমবার বিকেলে গাংনী বাজারে একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে উপজেলা বিএনপির কার্যালয চত্বরে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দাল হকসহ বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী এবং সমর্থকেরা।
বক্তারা বলেন,দলের দু:সময়ে জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন বিপদে-আপদে নেতাকর্মীদের পাশে ছিলেন। তাই,মেহেরপুর-২ আসনে দলীয় মনােনয়ন পরিবর্তন করে জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে দিতে হবে।