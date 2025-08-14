বৃহস্পতিবার, ১৪ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৩০শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৯শে সফর, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মনির হায়দারের মেয়াদ আরও ৬ মাস বাড়ল
জাতীয় ও আন্তর্জাতিকবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মনির হায়দারের মেয়াদ আরও ৬ মাস বাড়ল

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ১৪, ২০২৫ ৯:৫৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

চুক্তিভিত্তিতে নিয়োজিত অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (ঐকমত্য গঠন) মনির হায়দারের মেয়াদ আরও ৬ মাস বাড়ানো হয়েছে। নতুন মেয়াদ আগামী বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, আগের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ধারাবাহিকতায় তাকে সিনিয়র সচিব পদমর্যাদায় পুনরায় নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

গত ফেব্রুয়ারিতে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মনির হায়দারকে এই পদে প্রথমবার নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। তখন শর্ত ছিল— অন্য কোনো পেশা, ব্যবসা বা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কর্ম-সম্পর্ক রাখা যাবে না। নতুন নিয়োগেও একই শর্ত বহাল থাকবে।

প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, নিয়োগের অন্যান্য শর্ত চুক্তিপত্রে নির্ধারিত হবে।


Array

সম্পর্কিত পোস্ট

ন্যাশনাল জি কে অলিম্পিয়াডে দেশসেরা আমঝুপির ইফরা

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ

মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামী প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের...

চক শ্যামনগরে অভিভাবক সমাবেশ: শিক্ষার মানোন্নয়ন, বাল্যবিবাহ রোধ...

গাংনীতে ঘরের ছাদ থেকে পড়ে গৃহবধূর মৃত্যু

মুজিবনগরে পতাকা বৈঠকে ভারতের অভ্যন্তরে আটক ৯ বাংলাদেশি...