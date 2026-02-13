শুক্রবার, ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৩০শে মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৪শে শাবান, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মরহুম আহাম্মদ আলীর ২৭তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০২৬ ৭:৩৫ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও মেহেরপুর জেলা বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মরহুম আহাম্মদ আলীর ২৭তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার তার ২৭তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্থানীয় একটি মসজিদে এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। দোয়া মাহফিলে তার রুহের মাগফিরাত কামনা করা হয় এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

মরহুম আহাম্মদ আলী ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য। তিনি মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মাসুদ অরুন এবং মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি মারুফ আহমেদ বিজনের পিতা।

দোয়া মাহফিলে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, আইনজীবী, দলীয় নেতাকর্মী ও শুভানুধ্যায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।




