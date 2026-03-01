রবিবার, ১লা মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৬ই ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১১ই রমজান, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মহাজনপুরে জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
মার্চ ১, ২০২৬ ৭:২৮ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে ইফতার মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। রবিবার মহাজনপুরে এ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

মহাজনপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর আমীর আব্দুল হামিদের সভাপতিত্বে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা তাজউদ্দিন খান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির খান জাহান আলী। এছাড়াও স্থানীয় জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ ইফতার মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন।

ইফতারের পূর্বে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় বক্তারা পবিত্র মাহে রমজানের তাৎপর্য, তাকওয়া অর্জনের গুরুত্ব ও সমাজে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। ইফতারের পর দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহর শান্তি-সমৃদ্ধি কামনায় বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।




