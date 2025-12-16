মঙ্গলবার, ১৬ই ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১লা পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৪শে জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মহান বিজয় দিবসে মুজিবনগরে বীর শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ১৬, ২০২৫ ৫:২৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বীর শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। মঙ্গলবার সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পণের মাধ্যমে শহীদদের স্মরণ করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাইফুল হুদা মুজিবনগর উপজেলাবাসীর পক্ষ থেকে শহীদ বেদীতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। এরপর উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে ধারাবাহিকভাবে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়।

শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে বিজয় দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়। এ সময় উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারী, মুক্তিযোদ্ধা, জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।




