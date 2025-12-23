মঙ্গলবার, ২৩শে ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৮ই পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২রা রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মহান বিজয় মাস উপলক্ষে মেহেরপুরে একে মোটরসের উদ্যোগে বিজয় র‍্যালি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মহান বিজয় মাস উপলক্ষে মেহেরপুরে একে মোটরসের উদ্যোগে বিজয় র‍্যালি

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ২৩, ২০২৫ ৬:০৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মহান বিজয়ের মাস উপলক্ষে মেহেরপুরে একে মোটরস মেহেরপুরের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য বিজয় র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর শহীদ শামসুজ্জোহা নগর উদ্যান থেকে মোটরসাইকেল র‍্যালিটি বের করা হয়।

একে মোটরসের স্বত্বাধিকারী মুস্তাকুর রহমান তুষারের নেতৃত্বে র‍্যালিটি শহীদ শামসুজ্জোহা নগর উদ্যান থেকে শুরু হয়ে মেহেরপুর শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে সদর উপজেলার বারাদী হটিকালচার সেন্টার ঘুরে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টারের সামনে এসে শেষ হয়।

র‍্যালি শুরুর আগে শহীদ শামসুজ্জোহা নগর উদ্যানে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। এ সময় একটি বিশাল জাতীয় পতাকা নিয়ে নগর উদ্যান প্রদক্ষিণ করা হয়, যা উপস্থিত সকলের মাঝে দেশপ্রেমের আবহ সৃষ্টি করে।

বিজয় র‍্যালিতে অর্ধশতাধিক মোটরসাইকেল অংশগ্রহণ করে। এ সময় অংশগ্রহণকারীরা মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বিজয়ের গৌরবকে স্মরণ করেন।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে মেহেরপুরে বিএনপির আনন্দ...

ইয়াং টাইগার্স অনূর্ধ্ব-১৮ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে মেহেরপুরের শুভ সূচনা

মেহেরপুরে ‘আজকের মেহেরপুর’-এর ৮ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘনায় স্বামী নিহত; স্ত্রী-কন্যা আহত

মেহেরপুর সদরে ৫৪তম শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপলক্ষে প্রস্তুতি...

সড়ক দুর্ঘটনায় মুজিবনগরের লিজনের মৃত্যু, গুরুতর আহত রকিবুল