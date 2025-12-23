মেহেরপুর নিউজ:
মহান বিজয়ের মাস উপলক্ষে মেহেরপুরে একে মোটরস মেহেরপুরের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য বিজয় র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর শহীদ শামসুজ্জোহা নগর উদ্যান থেকে মোটরসাইকেল র্যালিটি বের করা হয়।
একে মোটরসের স্বত্বাধিকারী মুস্তাকুর রহমান তুষারের নেতৃত্বে র্যালিটি শহীদ শামসুজ্জোহা নগর উদ্যান থেকে শুরু হয়ে মেহেরপুর শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে সদর উপজেলার বারাদী হটিকালচার সেন্টার ঘুরে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টারের সামনে এসে শেষ হয়।
র্যালি শুরুর আগে শহীদ শামসুজ্জোহা নগর উদ্যানে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। এ সময় একটি বিশাল জাতীয় পতাকা নিয়ে নগর উদ্যান প্রদক্ষিণ করা হয়, যা উপস্থিত সকলের মাঝে দেশপ্রেমের আবহ সৃষ্টি করে।
বিজয় র্যালিতে অর্ধশতাধিক মোটরসাইকেল অংশগ্রহণ করে। এ সময় অংশগ্রহণকারীরা মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বিজয়ের গৌরবকে স্মরণ করেন।