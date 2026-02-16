সোমবার, ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৩রা ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৭শে শাবান, ১৪৪৭ হিজরি
মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে প্যারেড প্রশিক্ষণ শুরু

ফেব্রুয়ারি ১৬, ২০২৬ ৬:৪১ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজ:

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত প্যারেডে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও বি এম কলেজের উদ্যোগে প্যারেড প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে।

সোমবার সকালে মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও বি এম কলেজ প্রাঙ্গণে এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও বি এম কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রওশনারা খাতুন।

এ সময় বিদ্যালয় ও কলেজের শতাধিক গার্ল গাইডস ও গার্ল ইন স্কাউট সদস্য অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের প্যারেডে সুশৃঙ্খল ও আকর্ষণীয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নিয়মিত এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।




