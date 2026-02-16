মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে প্যারেড প্রশিক্ষণ শুরু

মেহেরপুর নিউজ:
মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত প্যারেডে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও বি এম কলেজের উদ্যোগে প্যারেড প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে।
সোমবার সকালে মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও বি এম কলেজ প্রাঙ্গণে এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও বি এম কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রওশনারা খাতুন।
এ সময় বিদ্যালয় ও কলেজের শতাধিক গার্ল গাইডস ও গার্ল ইন স্কাউট সদস্য অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের প্যারেডে সুশৃঙ্খল ও আকর্ষণীয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নিয়মিত এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।