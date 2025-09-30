মহা অষ্টমীতে মেহেরপুরে ভক্তদের ঢল

মেহেরপুর নিউজঃ
সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় মহোৎসব শারদীয় দুর্গোৎসবের মহা অষ্টমী আজ পালিত হচ্ছে। দুর্গাপূজার সবচেয়ে শুভ দিনগুলির মধ্যে অন্যতম এই দিনটি, যেদিন দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করে শুভের বিজয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
এই দিনে দেবীর উদ্দেশ্যে বিশেষ অঞ্জলি প্রদান, সন্ধিপূজা, কুমারীপূজা এবং ষোড়শ উপচারে দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধিপূজা মহিষাসুরবধের মহুর্ত হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।
মহা অষ্টমী উপলক্ষে মেহেরপুর শহরের শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির, নায়েবাড়ি রাধা মাধব মন্দির, শ্রী শ্রী হরিভক্তি প্রদায়িনী পূজা মন্দির, বকুলতলা পূজা মন্দির, শ্রী শ্রী হরিজন বালক মন্দিরসহ জেলার প্রতিটি মন্দির ও পূজা মণ্ডপে সকাল থেকেই আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়।
ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের ঢল নামে পূজা মণ্ডপগুলোতে। ভক্তরা দেবীর চরণে প্রণতি নিবেদন করেন এবং মন্দের উপর শুভের বিজয়ের এই মহোৎসবে শামিল হন।