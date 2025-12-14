মাদকবিরোধী ক্রিকেট টুর্নামেন্টে রব বীজ ভান্ডার একাদশের দাপুটে জয়

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত মাদকবিরোধী ক্রিকেট টুর্নামেন্টে রব বীজ ভান্ডার একাদশ জয়লাভ করেছে। রবিবার সকালে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় রব বীজ ভান্ডার একাদশ ২০৪ রানের বিশাল ব্যবধানে জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় একাদশকে পরাজিত করে।
খেলায় টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে রব বীজ ভান্ডার একাদশ নির্ধারিত ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ২৭৭ রানের পাহাড়সম স্কোর গড়ে তোলে। দলের পক্ষে কিরণ ৭৬, শ্রাবণ ৭৯ এবং রাশেদ ৫৬ রান করে অর্ধশতক পূর্ণ করেন।
জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় একাদশের পক্ষে সৌরভ ২টি উইকেট লাভ করেন।
জবাবে খেলতে নেমে জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় একাদশ ২০ ওভারে মাত্র ৭৩ রান করে অলআউট হয়ে যায়। দলের পক্ষে জিসান সর্বোচ্চ ১৫ রান করেন।