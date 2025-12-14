রবিবার, ১৪ই ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২২শে জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মাদকবিরোধী টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে ইয়াং টাইগার্স ক্রিকেট একাডেমির জয়

ডিসেম্বর ১৪, ২০২৫ ৭:১৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত মাদকবিরোধী টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে মেহেরপুর ইয়াং টাইগার্স ক্রিকেট একাডেমি জয়লাভ করেছে।

রবিবার বিকেলে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় ইয়াং টাইগার্স ক্রিকেট একাডেমি গাংনী একাদশকে ৫৩ রানের বড় ব্যবধানে পরাজিত করে।

টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ইয়াং টাইগার্স ক্রিকেট একাডেমি ১৯.৩ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৬৬ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে আসিব সর্বোচ্চ ৪৬ রান করেন। গাংনী একাদশের পক্ষে মাহমুদুল ও মানিক দুটি করে উইকেট শিকার করেন।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে গাংনী একাদশ ১৯.৩ ওভারে ১১৩ রানে গুটিয়ে যায়। দলের পক্ষে মাহমুদুল সর্বোচ্চ ৫৯ রান করেন। ইয়াং টাইগার্স ক্রিকেট একাডেমির পক্ষে রাসেদ ৩টি উইকেট লাভ করেন।




