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মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মাদক থেকে যুবসমাজকে দূরে রাখতে বুড়িপোতায় জামায়াতের ফুটবল বিতরণ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মাদক থেকে যুবসমাজকে দূরে রাখতে বুড়িপোতায় জামায়াতের ফুটবল বিতরণ

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ৪, ২০২৬ ৭:১১ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

সমাজকে মাদকমুক্ত রাখা এবং যুবসমাজকে সুস্থ ধারায় ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী বুড়িপোতা ইউনিয়ন শাখার উদ্যোগে যুবকদের মাঝে ফুটবল বিতরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে বুড়িপোতা ইউনিয়নের বুড়িপোতা, বাড়িবাঁকা ও রাধাকান্তপুর গ্রামে এ ফুটবল বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি ও বুড়িপোতা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মো. আব্দুর রউফ মুকুল উপস্থিত থেকে যুবকদের হাতে ফুটবল তুলে দেন।

আয়োজকরা জানান, খেলাধুলার মাধ্যমে যুবসমাজকে মাদক ও বিভিন্ন সামাজিক অপরাধ থেকে দূরে রেখে সুস্থ, সুন্দর ও ইতিবাচক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করাই এ উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।




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