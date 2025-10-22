বুধবার, ২২শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৬ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৯শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মাদক সেবনে বাধা দেওয়ায় হামলা: পারভেজের ২ বছরের কারাদণ্ড

অক্টোবর ২২, ২০২৫ ৬:৪৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরে মাদক সেবনে বাধা দেওয়ায় হামলার ঘটনায় পারভেজ নামে এক ব্যক্তিকে ২ বছরের কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন আদালত। অনাদায়ে আরও ১৫ দিনের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে তাকে।

বুধবার দুপুরে মেহেরপুর চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক মো. শাজাহান আলী এ রায় ঘোষণা করেন।

সাজাপ্রাপ্ত পারভেজ মেহেরপুর শহরের শিশু বাগানপাড়ার খোকন শেখের ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৮ সালের ১৬ জুন রাতে পারভেজ মেহেরপুর শহরের ঘোষপাড়ায় আব্দুল মান্নাফের বাড়ির সামনে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় মাতলামি করছিল। এ সময় মান্নাফ তাকে বাধা দিলে পারভেজ ক্ষিপ্ত হয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে মান্নাফের ওপর হামলা চালায়। এতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন এবং পরে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ঘটনার পর আহতের স্ত্রী রিনা খাতুন বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় পেনাল কোডের ৩৪১/৩২৩/৩২৬/৩০৭/৫০৬ ধারায় মামলা (নং ২৩, তারিখ ১৭ জুন ২০১৮) দায়ের করেন।

তদন্ত শেষে পুলিশ চার্জশিট দাখিল করে। মামলায় মোট ১১ জন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করেন। সাক্ষ্য প্রমাণে আসামি পারভেজ দোষী প্রমাণিত হওয়ায় আদালত এই রায় দেন।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর ছিলেন পারভিন সুলতানা, আর আসামিপক্ষে কৌশলী ছিলেন অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা।



