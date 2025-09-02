মঙ্গলবার, ২রা সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৮ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৯ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মাদার আলী বিশ্বাস স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে বাঁশবাড়িয়া একাদশের জয়

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২, ২০২৫ ৯:২৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামবাসীর উদ্যোগে আয়োজিত মরহুম মাদার আলী বিশ্বাস স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে জয়লাভ করেছে বাঁশবাড়িয়া ফুটবল একাদশ। মঙ্গলবার বিকেলে যতারপুর মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় বাঁশবাড়িয়া ৩-১ গোলে রুদ্রনগর একাদশকে পরাজিত করে।

খেলার প্রথমার্ধে বাবু ও আল আমিন ১ টি করে গোল করেন। দ্বিতীয়ার্ধে রুদ্রনগরের সজিব ১ গোল করেন।বাশঁবাড়িয়ার বাবু আরো একটি গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন। খেলায় বিজয়ী দলের বাবু ম্যান অব দ্যা ম্যাচ এবং নাজমুল সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন। খেলা শেষে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের ১ নং ইউপি সদস্য আখতারুজামান খোকন এবং সাবেক ইউপি সদস্য ২ নং ওয়ার্ডের খোকন ইউপি সদস্য উপস্থিত থেকে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ ও সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার তুলে দেন।


