মামুনুলের বিদায়ি ম্যাচে ফর্টিসের জয়

শনিবার, ২রা মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৯শে বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ১৪ই জিলকদ, ১৪৪৭ হিজরি
মামুনুলের বিদায়ি ম্যাচে ফর্টিসের জয়
কর্তৃক Enayet Akram
মে ২, ২০২৬ ১০:২৮ পূর্বাহ্ণ

চলমান বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে রহমতগঞ্জ ও ফর্টিস এফসির ম্যাচ দিয়ে ফুটবল ক্যারিয়ারের ইতি টানলেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক এবং দেশের ফুটবলের অন্যতম সেরা মিডফিল্ডার মামুনুল ইসলাম। মামুনুলের বিদায়কে জয় দিয়ে রাঙিয়েছে ফর্টিস।

বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় মামুনুলের বিদায়ি ম্যাচে ফর্টিস এফসি ৩-২ গোলের ব্যবধানে হারিয়েছে রহমতগঞ্জকে। বাসস

আগের দিনই আবেগঘন বার্তায় পেশাদার ফুটবল ক্যারিয়ারের ইতি টানার ঘোষণা দিয়েছিলেন মামুনুল। বিদায়ি ম্যাচে শুরুতে থেকেই একাদশে ছিলেন তিনি। তার হাতে তুলে দেওয়া হয় ফর্টিস এফসি অধিনায়কের আর্মব্যান্ড।

বিদায়ি ম্যাচে মাত্র ২৪ মিনিট খেলেছেন ৩৭ বছর বয়সি মামুনুল। এরপর তাকে তুলে নেওয়া হয়। মাঠ ছাড়ার সময় তাকে গার্ড অব অনার দেয় দুই দলের খেলোয়াড়রা।

পরে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মাননা প্রদান করা হয় মামুনুলকে। ফেডারেশনের সিনিয়র সহ-সভাপতি ও নির্বাহী সদস্যরা মামুনুলের হাতে ফুলের তোড়া ও বাফুফের ক্রেস্ট তুলে দেন।

২০০৫ সালে ব্রাদার্স ইউনিয়ন দিয়ে দেশের শীর্ষ ফুটবলে যাত্রা শুরু করেন মামুনুল। ২০০৮ সালে জাতীয় দলের জার্সিতে আন্তর্জাতিক অভিষেক হয় তার। ২০১৩ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক ছিলেন তিনি। দেশের হয়ে ৬৭টি ম্যাচ খেলে ৩ গোল করেছেন মামুনুল। ২০২০ সালে বুরুন্ডির বিপক্ষে জাতীয় দলের হয়ে সর্বশেষ ম্যাচ খেলেছেন এই মিডফিল্ডার।




সম্পর্কিত পোস্ট

সৌদি আরবে পৌঁছেছেন ৪০,৫৯০ বাংলাদেশি হজযাত্রী

বিমানের বহরে যুক্ত হচ্ছে ১৪টি বোয়িং উড়োজাহাজ :...

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের শুভেচ্ছা বিনিময়

ঢাকাকে ‘ক্লিন এবং গ্রীন সিটি’ করতে ১২ দফা...

দেশের সব বিভাগে বৃষ্টির সম্ভাবনা, থাকছে অতি বর্ষণের...

দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরসমূহে ১ নম্বর সতর্ক সংকেত