রবিবার, ১৮ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৪ঠা মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৮শে রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মালয়েশিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় মেহেরপুরের যুবকের মৃত্যু
জাতীয় ও আন্তর্জাতিকবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মালয়েশিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় মেহেরপুরের যুবকের মৃত্যু

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ১৮, ২০২৬ ৮:২৮ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজ:

মালয়েশিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝাঁঝা গ্রামের মোঃ কাদের আলী (৩৫)। রবিবার সকালে মালয়েশিয়ায় ফল বোঝাই একটি গাড়ি উল্টে গেলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

নিহত কাদের আলী মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝাঁঝা গ্রামের মৃত নূর বকসের ছেলে। তিনি প্রায় সাত বছর আগে পরিবারের সচ্ছলতা ফেরানোর লক্ষ্যে জীবিকার সন্ধানে মালয়েশিয়া পাড়ি জমান। সেখানে তিনি ফল পরিবহনের কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, কর্মস্থল থেকে ফল বোঝাই গাড়ি নিয়ে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার শিকার হন কাদের আলী। দুর্ঘটনার পর তাকে উদ্ধার করার আগেই তার মৃত্যু হয়। তিনি দুই কন্যা সন্তানের জনক।

প্রবাসে কাদের আলীর মর্মান্তিক মৃত্যুর খবরে তার পরিবার ও এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তার মরদেহ কবে নাগাদ দেশে আনা যাবে সে বিষয়ে এখনো কোনো নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে খোকসা যুব সংঘের উদ্যোগে শীতার্ত ও দুস্থদের...

মেহেরপুরে কনস্টেবল থেকে এএসআই (নিরস্ত্র) পদে পদোন্নতি প্রাপ্তদেরকে...

বেগম খালেদা জিয়া ও আব্দুস সাত্তার মুক্তার আত্মার...

মেহেরপুরে নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালনে মোবাইল কোর্টের অভিযান ও...

মেহেরপুর জেলা কর্ণধার কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা তথ্য অফিসের উদ্যোগে অনলাইন কনটেন্ট ক্রিয়েশন...