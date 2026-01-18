মালয়েশিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় মেহেরপুরের যুবকের মৃত্যু

মেহেরপুর নিউজ:
মালয়েশিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝাঁঝা গ্রামের মোঃ কাদের আলী (৩৫)। রবিবার সকালে মালয়েশিয়ায় ফল বোঝাই একটি গাড়ি উল্টে গেলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।
নিহত কাদের আলী মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝাঁঝা গ্রামের মৃত নূর বকসের ছেলে। তিনি প্রায় সাত বছর আগে পরিবারের সচ্ছলতা ফেরানোর লক্ষ্যে জীবিকার সন্ধানে মালয়েশিয়া পাড়ি জমান। সেখানে তিনি ফল পরিবহনের কাজে নিয়োজিত ছিলেন।
পরিবার সূত্রে জানা গেছে, কর্মস্থল থেকে ফল বোঝাই গাড়ি নিয়ে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার শিকার হন কাদের আলী। দুর্ঘটনার পর তাকে উদ্ধার করার আগেই তার মৃত্যু হয়। তিনি দুই কন্যা সন্তানের জনক।
প্রবাসে কাদের আলীর মর্মান্তিক মৃত্যুর খবরে তার পরিবার ও এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তার মরদেহ কবে নাগাদ দেশে আনা যাবে সে বিষয়ে এখনো কোনো নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি।