বৃহস্পতিবার, ১৯শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৬ই ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১লা রমজান, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মাহে রমজানের ডাক শীর্ষক কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মাহে রমজানের ডাক শীর্ষক কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
ফেব্রুয়ারি ১৯, ২০২৬ ৭:৩৪ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজঃ
পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা ও পৌর ইমাম পরিষদের উদ্যোগে এবং মেহেরপুর নিউজের সহযোগিতায় “মাহে রমজানের ডাক” শীর্ষক কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক ধারাবাহিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন দরুল কুরআন হাফিজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষার্থী মোঃ জিহাদ। কেরাত পাঠ করেন মোঃ রবিউল ইসলাম।

আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জামিয়া ইসলামিয়া মেহেরপুরের পরিচালক মুফতি হাফিজুর রহমান। তিনি মাহে রমজানের ফজিলত, তাকওয়া অর্জনের গুরুত্ব এবং কুরআন-সুন্নাহর আলোকে রমজানের শিক্ষা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর পৌর ইমাম পরিষদের সভাপতি মুফতি সাদিকুর রহমান। তিনি রমজানের পবিত্রতা রক্ষা এবং সমাজে নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে সবাইকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে ‘লিটিল স্টার শপ’-এর উদ্বোধন

মেহেরপুরে মাদকবিরোধী অভিযানে ৭১ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার

গাংনীতে আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতে পাথর নিক্ষেপ,...

মেহেরপুরে কনস্টেবল থেকে এএসআই (নিরস্ত্র) পদে পদোন্নতি, র‌্যাংক...

মেহেরপুরে রমজান উপলক্ষে জেলা প্রশাসন ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের...