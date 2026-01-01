বৃহস্পতিবার, ১লা জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৭ই পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১১ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা সারাদেশখুলনা বিভাগ মায়ের জানাজায় অংশ নেওয়া দেশবাসীর প্রতি তারেক রহমানের কৃতজ্ঞতা
খুলনা বিভাগচট্টগ্রাম বিভাগজাতীয় ও আন্তর্জাতিকঢাকা বিভাগবরিশাল বিভাগরংপুর বিভাগরাজনীতিরাজশাহী বিভাগসারাদেশসিলেট বিভাগ

মায়ের জানাজায় অংশ নেওয়া দেশবাসীর প্রতি তারেক রহমানের কৃতজ্ঞতা

কর্তৃক Enayet Akram
জানুয়ারি ১, ২০২৬ ২:২৫ অপরাহ্ণ

বেগম খালেদা জিয়ার জানাজায় অংশ নিতে আসা দেশবাসীর প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

বুধবার রাতে  বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর মাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তিনি এ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বাসস

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, বুধবার জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় অনুষ্ঠিত বিএনপি চেয়ারপার্সন, তিনবারের প্রধানমন্ত্রী ও ‘গণতন্ত্রের মাতা’ দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নামাজে জানাজায় মানুষের ঢল নামে।

তিনি আরও বলেন, জানাজায় দুরদুরান্ত থেকে লাখ লাখ সাধারণ মানুষ, অন্তর্বতী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা, উপদেষ্টা মন্ডলী, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, বিজিবি, পুলিশ, র‌্যাব, আনসার ও অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য ও গণমাধ্যমের সাংবাদিকসহ বিএনপির সর্বস্তরের নেতাকর্মীরা অংশগ্রহণ করেছেন।  আমি দেশবাসীসহ জানাজায় অংশগ্রহণকারী সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ  করছি।

facebook sharing button
messenger sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

সকল প্রকার জ্বালানি তেলের দাম কমল

জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার সমাধিস্থল সবার জন্য...

সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বুধবার সাধারণ ছুটি...

বাংলাদেশের আপসহীন নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া আর নেই

প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নিলেন জুবায়ের রহমান চৌধুরী

তারেক রহমানকে বহনকারী বিমানের পাইলট ছিলেন মেহেরপুরের কৃতি...