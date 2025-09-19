শুক্রবার, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৪ঠা আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৬শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মুজিবনগরের ফারদিন হোসেনের অর্জন “শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড”

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ১৯, ২০২৫ ২:১০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী মো: ফারদিন হোসেন কাব স্কাউটের সর্বোচ্চ সম্মাননা “শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড” অর্জন করেছে। এ বছর মেহেরপুর জেলার মধ্যে একমাত্র কাব স্কাউট হিসেবে এই পুরস্কার অর্জনের গৌরব অর্জন করেছে সে।

এর আগে ফারদিন হোসেন ২০২৪ সালে খুলনা বিভাগের তৃতীয় সেরা কাব স্কাউট নির্বাচিত হয়েছিল। এছাড়া ২০২৫ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতায় মেহেরপুর জেলার মধ্যে একক অভিনয় ও উপস্থিত বক্তৃতায় প্রথম স্থান অধিকার করে এবং খুলনা বিভাগীয় পর্যায়ে একক অভিনয়ে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে।

ফারদিন হোসেন আনন্দবাস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো: ফারুক হোসেনের ছেলে।



