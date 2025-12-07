মুজিবনগরের ফারদিন হোসেন শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড লাভ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণির ছাত্র মো. ফারদিন হোসেন কাব স্কাউটের সর্বোচ্চ সম্মাননা শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছে। রবিবার খুলনা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনারের কাছ থেকে সে এই মর্যাদাপূর্ণ পদক গ্রহণ করে।
খুলনা অঞ্চলের শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড ও প্রেসিডেন্ট স্কাউট অ্যাওয়ার্ড প্রদান উপলক্ষে যশোর জেলা পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার মো. মোখতার আহমেদ। তিনি কাব স্কাউট সদস্যদের হাতে পদক তুলে দেন।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটস খুলনা অঞ্চলের সভাপতি এবং যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মোছা. আসমা বেগম।
শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড স্কাউটিংয়ে কাব সদস্যদের অন্যতম সেরা অর্জন হিসেবে স্বীকৃত। ফারদিনের এ অর্জনে বিদ্যালয় ও স্থানীয় এলাকাজুড়ে আনন্দের পরিবেশ বিরাজ করছে।