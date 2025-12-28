রবিবার, ২৮শে ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৩ই পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৭ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মুজিবনগরে অসহায়দের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মুজিবনগরে অসহায়দের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ২৮, ২০২৫ ৭:১১ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে দরিদ্র ও অসহায় মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। রবিবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুরে ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের অসহায় ও দুঃস্থ মানুষের মাঝে এ শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

শীতবস্ত্র বিতরণ কার্যক্রমে উপস্থিত থেকে মুজিবনগর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিরঞ্জন চক্রবর্তী অসহায় দরিদ্রদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেন।

এ বিষয়ে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা জানান, শীতের তীব্রতা থেকে এলাকার অসহায় ও দরিদ্র মানুষকে সুরক্ষা দিতেই এ শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালনে মোবাইল কোর্ট অভিযান

গাংনীতে জামায়াত-বিএনপির মধ্যে হাতাহাতি

মেহেরপুর সদর উপজেলায় অসহায়দের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

হাদী হত্যার দৃষ্টান্তমূলক বিচারের দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন

মেহেরপুরে জেলা রাজস্ব সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে জেলা খাস জমি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত