মুজিবনগরে অসহায়দের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে দরিদ্র ও অসহায় মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। রবিবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুরে ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের অসহায় ও দুঃস্থ মানুষের মাঝে এ শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।
শীতবস্ত্র বিতরণ কার্যক্রমে উপস্থিত থেকে মুজিবনগর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিরঞ্জন চক্রবর্তী অসহায় দরিদ্রদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেন।
এ বিষয়ে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা জানান, শীতের তীব্রতা থেকে এলাকার অসহায় ও দরিদ্র মানুষকে সুরক্ষা দিতেই এ শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।