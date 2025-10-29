বুধবার, ২৯শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৩ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৬ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মুজিবনগরে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মুজিবনগরে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ২৯, ২০২৫ ৮:৪৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ঘোষিত ৩১ দফা দাবি প্রচারের অংশ হিসেবে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়নের কোমরপুর বাজারে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বিকেলে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে এ কর্মসূচি পালিত হয়। এ সময় তিনি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করেন এবং এলাকাবাসীর সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

কর্মসূচিতে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সাবেক সদস্য আলমগীর খান ছাতু, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক হাজী মশিউর রহমান, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু ও সাধারণ সম্পাদক সোনা গাইন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আমদহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইলিয়াস হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক সাব্বির হোসেন, মুজিবনগর যুবদলের সদস্য সচিব আনারুল ইসলাম, বাগোয়ান ইউনিয়নের সভাপতি রফিকুল ইসলামসহ স্থানীয় বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

সদর উপজেলা গোল্ড কাপ ফুটবলে শ্যামপুর ইউনিয়নের জয়

শোলমারী ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে যতারপুর একাদশের জয়

মেহেরপুরে গ্রাম আদালত কার্যক্রমে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সমন্বয় সভা...

মেহেরপুরে অভিযান: ৩ লাখ টাকার অবৈধ চায়না দুয়ারী...

নরমাল ডেলিভারিতে দুই মাকে জেলা প্রশাসনের উপহার

সদর উপজেলা গোল্ড কাপ ফুটবলে জয়লাভ করেছে আমঝুপি...