মুজিবনগরে আইবিডব্লিউএফ বাগোয়ান ইউনিয়ন শাখার কমিটি পুনর্গঠন

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় আইবিডব্লিউএফ বাগোয়ান ইউনিয়ন শাখার কমিটি পুনর্গঠন ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার সকালে কেদারগঞ্জে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা শাখার সভাপতি মোঃ সেলিম হোসেন খান।
প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা পেশাজীবী বিভাগের সভাপতি মোঃ মোশাররফ হোসেন। সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা শাখার সেক্রেটারি আসিফ আল মোনায়েম, সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ আসাদুল হক, সহ-সভাপতি মোঃ হাফিজুর রহমান এবং বাগোয়ান ইউনিয়ন শাখার সাবেক সভাপতি মোঃ আশাদুল হক গাজী।
পরে মুজিবনগর উপজেলার চারটি ইউনিয়ন শাখার কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।