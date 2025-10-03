শুক্রবার, ৩রা অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৮ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১০ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মুজিবনগরে আইবিডব্লিউএফ বাগোয়ান ইউনিয়ন শাখার কমিটি পুনর্গঠন

অক্টোবর ৩, ২০২৫ ৫:২৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় আইবিডব্লিউএফ বাগোয়ান ইউনিয়ন শাখার কমিটি পুনর্গঠন ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার সকালে কেদারগঞ্জে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা শাখার সভাপতি মোঃ সেলিম হোসেন খান।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা পেশাজীবী বিভাগের সভাপতি মোঃ মোশাররফ হোসেন। সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা শাখার সেক্রেটারি আসিফ আল মোনায়েম, সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ আসাদুল হক, সহ-সভাপতি মোঃ হাফিজুর রহমান এবং বাগোয়ান ইউনিয়ন শাখার সাবেক সভাপতি মোঃ আশাদুল হক গাজী।

পরে মুজিবনগর উপজেলার চারটি ইউনিয়ন শাখার কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।



