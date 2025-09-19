শুক্রবার, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৪ঠা আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৬শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মুজিবনগরে আইবিডব্লিউএফ-এর দারসুল কুরআন অনুষ্ঠিত

সেপ্টেম্বর ১৯, ২০২৫ ১১:৩৭ পূর্বাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টস এন্ড বিজনেসমেন ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন (আইবিডব্লিউএফ) মুজিবনগর উপজেলা শাখার উদ্যোগে উপজেলা কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের নিয়ে দারসুল কুরআন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার সকালে মুজিবনগর শাখা অফিস মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইবিডব্লিউএফ মুজিবনগর উপজেলা শাখার সভাপতি মোঃ সেলিম হোসেন খান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা উলামা পরিষদের সভাপতি হাফেজ মাওলানা ফিরাতুল ইসলাম নাঈম। অনুষ্ঠানে বিশেষ মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা পেশাজীবী বিভাগের সভাপতি মোঃ মোশাররফ হোসেন।

এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন আইবিডব্লিউএফ মুজিবনগর উপজেলা শাখার সেক্রেটারি আসিফ আল মোনায়েম, সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ আশাদুল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক জসিম উদ্দিন প্রমুখ।



