শনিবার, ৮ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৩শে কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৬ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মুজিবনগরে আটো রিক্সা চালকদের সমাবেশ অনুষ্ঠিত

নভেম্বর ৮, ২০২৫ ৭:৪৩ অপরাহ্ণ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মুজিবনগর উপজেলা শাখার উদ্যোগে আটো রিক্সা চালকদের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বিকেলে মুজিবনগরের কেদারগঞ্জ বাজারে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতে ইসলামের আমির খান জাহান আলীর সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামী আমির ও মেহেরপুর–১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান।

সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামী সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা ও জামায়াত নেতা জার্জিস হোসেন।

আলোচকরা বলেন, সমাজে ন্যায় ও নীতির ভিত্তিতে পরিবর্তন আনতে শ্রমজীবী মানুষের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের কর্মসূচি আটো রিক্সা চালকসহ নিম্ন আয়ের মানুষের ঐক্য ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।




