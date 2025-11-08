মুজিবনগরে আটো রিক্সা চালকদের সমাবেশ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ :
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মুজিবনগর উপজেলা শাখার উদ্যোগে আটো রিক্সা চালকদের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বিকেলে মুজিবনগরের কেদারগঞ্জ বাজারে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতে ইসলামের আমির খান জাহান আলীর সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামী আমির ও মেহেরপুর–১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান।
সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামী সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা ও জামায়াত নেতা জার্জিস হোসেন।
আলোচকরা বলেন, সমাজে ন্যায় ও নীতির ভিত্তিতে পরিবর্তন আনতে শ্রমজীবী মানুষের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের কর্মসূচি আটো রিক্সা চালকসহ নিম্ন আয়ের মানুষের ঐক্য ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।