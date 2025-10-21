মুজিবনগরে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বিক্ষোভ ও মানববন্ধন

মেহেরপুর নিউজ:
এমপিওভুক্ত স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষকদের ২০% বাড়ি ভাতা, ১,৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা এবং কর্মচারীদের ৭৫% উৎসব ভাতার দাবিতে মুজিবনগর শিক্ষা পরিবারের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল, কালো ব্যাজ ধারণ ও মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মঙ্গলবার দুপুরে মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এতে নেতৃত্ব দেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জহিরুল ইসলাম।
মানববন্ধন চলাকালে বক্তব্য রাখেন প্রধান শিক্ষক জহিরুল ইসলাম, আজিজুল হক, আনারুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক বায়েজিদ, খান জাহান আলী, ফিরাতুল ইসলাম ও মোশারেফ হোসেন প্রমুখ।
বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ন্যায্য ভাতা ও সুবিধা বৃদ্ধি না হওয়ায় শিক্ষক-কর্মচারীরা আর্থিক সংকটে রয়েছেন। সরকার তাদের দাবি দ্রুত বাস্তবায়ন করবে—এমন প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তারা।