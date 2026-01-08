মুজিবনগরে কলা বোঝাই ট্রাক উল্টে একজন নিহত, আহত ১

বৃহস্পতিবার, ৮ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৪শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৮ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
জানুয়ারি ৮, ২০২৬ ৮:৫২ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় কলা বোঝাই একটি ট্রাক উল্টে হুমায়ুন (৩৫) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় সাজু (৩২) নামের এক যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর মাঠ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত হুমায়ুন মহাজনপুর গ্রামের বাদশার ছেলে এবং আহত সাজু একই এলাকার মোহর আলীর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কলা বোঝাই ট্রাকটি মহাজনপুর থেকে মেহেরপুর শহরের দিকে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে বিপরীত দিক থেকে আসা আরেকটি গাড়িকে সাইড দিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকটি রাস্তার পাশে উল্টে যায়। এ সময় ট্রাকের ওপর থাকা হুমায়ুন ও সাজু নিচে চাপা পড়েন। ঘটনাস্থলেই হুমায়ুনের মৃত্যু হয়।

পরে স্থানীয়রা আহত সাজুকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।




