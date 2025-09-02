মঙ্গলবার, ২রা সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৮ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৯ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মুজিবনগরে কৃষকদের মাঝে মাসকলাই বীজ ও সার বিতরণ

সেপ্টেম্বর ২, ২০২৫ ৯:২৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

২০২৫-২৬ অর্থবছরের খরিফ-২ মৌসুমে মাসকলাই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেহেরপুরের মুজিবনগরে কৃষকদের মাঝে প্রণোদনা হিসেবে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে উপজেলা কৃষি অফিস চত্বরে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।

এ সময় ৪ শতাধিক কৃষকের মাঝে ৫ কেজি মাসকলাই বীজ, ১০ কেজি ডিএপি সার এবং ৫ কেজি এমওপি সার বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) রফিকুল ইসলাম, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্সসহ অন্যান্যরা।


