মুজিবনগরে কৃষকদের মাঝে মাসকলাই বীজ ও সার বিতরণ

মেহেরপুর নিউজঃ
২০২৫-২৬ অর্থবছরের খরিফ-২ মৌসুমে মাসকলাই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেহেরপুরের মুজিবনগরে কৃষকদের মাঝে প্রণোদনা হিসেবে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে উপজেলা কৃষি অফিস চত্বরে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।
এ সময় ৪ শতাধিক কৃষকের মাঝে ৫ কেজি মাসকলাই বীজ, ১০ কেজি ডিএপি সার এবং ৫ কেজি এমওপি সার বিতরণ করা হয়।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) রফিকুল ইসলাম, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্সসহ অন্যান্যরা।