শুক্রবার, ৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২১শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১২ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মুজিবনগরে কেমিস্টস্ এন্ড ড্রাগিস্টস্ সমিতির পরিচিতি ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মুজিবনগরে কেমিস্টস্ এন্ড ড্রাগিস্টস্ সমিতির পরিচিতি ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ৫, ২০২৫ ৭:৫৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় বাংলাদেশ কেমিস্টস্ এন্ড ড্রাগিস্টস্ সমিতি (বিসিডিএস) উপজেলা শাখার উদ্যোগে নবনির্বাচিত কমিটির পরিচিতি ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন মুজিবনগর উপজেলা বিসিডিএস শাখার নবনির্বাচিত সভাপতি মো. আব্দুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিসিডিএস মেহেরপুর জেলা শাখার নির্বাহী সদস্য আসিফ আল মোনায়েম ও জালাল উদ্দিন। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা বিসিডিএসের সাবেক সভাপতি মো. আসাদুজ্জামান মিলন।

আলোচনা সভায় উপজেলার সকল ঔষধ ব্যবসায়ীর সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ মতবিনিময় হয়। সংগঠনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, কার্যক্রম ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে উপস্থিতদের মতামত গ্রহণ করা হয়


Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে মিনি ফুটবল টুর্নামেন্টে বোষপাড়া সেভেন স্টার চ্যাম্পিয়ন

বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে মুজিবনগরে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

কৃষকদের জাতীয় ডাটাবেজ তৈরির আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ...

মেহেরপুরে বারাদি ওয়ার্ড গোল্ডকাপ ফুটবলের ফাইনালে ২ নম্বর...

মুজিবনগর সীমান্তে ভারত থেকে পুশ-ইন, নারীসহ তিনজন আটক

মেহেরপুরে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষে আহত ২, অফিস...