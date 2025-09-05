মুজিবনগরে কেমিস্টস্ এন্ড ড্রাগিস্টস্ সমিতির পরিচিতি ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় বাংলাদেশ কেমিস্টস্ এন্ড ড্রাগিস্টস্ সমিতি (বিসিডিএস) উপজেলা শাখার উদ্যোগে নবনির্বাচিত কমিটির পরিচিতি ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন মুজিবনগর উপজেলা বিসিডিএস শাখার নবনির্বাচিত সভাপতি মো. আব্দুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিসিডিএস মেহেরপুর জেলা শাখার নির্বাহী সদস্য আসিফ আল মোনায়েম ও জালাল উদ্দিন। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা বিসিডিএসের সাবেক সভাপতি মো. আসাদুজ্জামান মিলন।
আলোচনা সভায় উপজেলার সকল ঔষধ ব্যবসায়ীর সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ মতবিনিময় হয়। সংগঠনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, কার্যক্রম ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে উপস্থিতদের মতামত গ্রহণ করা হয়