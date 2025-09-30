মুজিবনগরে গণসংযোগে জামায়াতে ইসলামির জেলা আমির তাজ উদ্দিন খান

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামির আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান মুজিবনগর উপজেলায় গণসংযোগ করেছেন। মঙ্গলবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি উপজেলার মেনাখালী গ্রামে ঘুরে বেড়ান এবং পথচারীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।
গণসংযোগকালে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা আমির মাওলানা খানজাহান আলী, উপজেলা নায়েবে আমির মাওলানা ফিরাতুল ইসলাম, উপজেলা সেক্রেটারি মোঃ খাইরুল বাসার, সহকারী সেক্রেটারি মোস্তাফিজুর রহমান, উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ সভাপতি ফজলুল হক গাজী, উপজেলা সমাজকল্যাণ সেক্রেটারি আমিনুল হক, বাগোয়ান ইউনিয়ন আমির মাওলানা ফারুক হোসেনসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।