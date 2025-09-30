মঙ্গলবার, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৫ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৭ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মুজিবনগরে গণসংযোগে জামায়াতে ইসলামির জেলা আমির তাজ উদ্দিন খান
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মুজিবনগরে গণসংযোগে জামায়াতে ইসলামির জেলা আমির তাজ উদ্দিন খান

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৫ ৮:২০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামির আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান মুজিবনগর উপজেলায় গণসংযোগ করেছেন। মঙ্গলবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি উপজেলার মেনাখালী গ্রামে ঘুরে বেড়ান এবং পথচারীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।

গণসংযোগকালে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা আমির মাওলানা খানজাহান আলী, উপজেলা নায়েবে আমির মাওলানা ফিরাতুল ইসলাম, উপজেলা সেক্রেটারি মোঃ খাইরুল বাসার, সহকারী সেক্রেটারি মোস্তাফিজুর রহমান, উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ সভাপতি ফজলুল হক গাজী, উপজেলা সমাজকল্যাণ সেক্রেটারি আমিনুল হক, বাগোয়ান ইউনিয়ন আমির মাওলানা ফারুক হোসেনসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

বামনপাড়া সার্বজনীন কালী মন্দির পরিদর্শন করলেন যুগ্ম সচিব...

মহা অষ্টমীতে মেহেরপুরে ভক্তদের ঢল

পিরোজপুর–আমঝুপি সড়কের তালতলা মাঠের রাস্তার এইচবিবি কাজ পরিদর্শন

মেহেরপুরে ওএমএস ও খাদ্যবান্ধব ডিলারদের সাথে মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরে আইনজীবী সমিতির সাথে বিচারপতি আসিফ হাসানের মতবিনিময়

বাঁশঝাড় থেকে নবজাতক উদ্ধার, হাসপাতালে নিবিড় পর্যবেক্ষণে