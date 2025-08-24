রবিবার, ২৪শে আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৯ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৯শে সফর, ১৪৪৭ হিজরি
মুজিবনগরে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ ফসলের প্রণোদনা কার্যক্রম উদ্বোধন

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ২৪, ২০২৫ ৬:০৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ ফসলের প্রণোদনা ও পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় কৃষকদের মধ্যে বীজ ও সার বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

রবিবার সকালে উপজেলা পরিষদ চত্বরে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পলাশ মণ্ডল।

উপজেলা কৃষি অফিসের তথ্যানুযায়ী, মুজিবনগরে মোট ৩,০০০ জন কৃষক এই সুবিধা পাবেন। প্রতিজন কৃষককে দেওয়া হবে: পেঁয়াজ বীজ- ১ কেজি, এমওপি সার- ২০ কেজি, ডিএপি সার- ২০ কেজি, বালাইনাশক বাবদ- ৩৫৫ টাকা।

অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মুজিবনগর। এতে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) রফিকুল ইসলাম, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্স এবং উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা মিজানুর রহমান।

বক্তারা বলেন, সরকারের কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষকরা লাভবান হবেন এবং স্থানীয়ভাবে পেঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে কৃষকরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হবেন এবং দেশের আমদানি নির্ভরতা কমবে।


