বুধবার, ১লা অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৬ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৮ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মুজিবনগরে জামায়াতের প্রার্থী তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মুজিবনগরে জামায়াতের প্রার্থী তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ১, ২০২৫ ৬:৫৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান গণসংযোগ করেছেন।

বুধবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান গ্রামে গণসংযোগ কার্যক্রমে অংশ নেন। এসময় তিনি পথচারী ও এলাকাবাসীর সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং দলের পক্ষে ভোট প্রার্থনা করেন।

গণসংযোগে উপজেলা আমীর মাও. খানজাহান আলী, ফিরাতুল ইসলাম, উপজেলা সেক্রেটারি মোঃ খাইরুল বাসার, সহকারী সেক্রেটারি মোস্তাফিজুর রহমান, উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ সভাপতি ফজলুল হক গাজী, উপজেলা সমাজ কল্যাণ সেক্রেটারি আমিনুল হক এবং বাগোয়ান ইউনিয়ন আমীর মাও. ফারুক হোসেনসহ জেলা ও উপজেলা জামায়াতের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।।

স্থানীয় নেতারা জানান, আসন্ন নির্বাচনে জনসমর্থন অর্জনের লক্ষ্যে জামায়াতের প্রার্থীর এ ধরনের গণসংযোগ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় ব্যবসায়ি নিহত

মেহেরপুরে পিএফজির পূজামণ্ডপ পরিদর্শন

মেহেরপুরে মহা নবমীতে উৎসবের আমেজ, ভক্তদের মনে বিদায়ের...

মেহেরপুরে বিএনপির উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও ওষুধ...

মেহেরপুরে দুর্গোৎসব উপলক্ষে পূজা মণ্ডপে উপহার সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরে বাঁশঝাড় থেকে উদ্ধার নবজাতককে দেখতে হাসপাতালে ইউএনও