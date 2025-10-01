মুজিবনগরে জামায়াতের প্রার্থী তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান গণসংযোগ করেছেন।
বুধবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান গ্রামে গণসংযোগ কার্যক্রমে অংশ নেন। এসময় তিনি পথচারী ও এলাকাবাসীর সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং দলের পক্ষে ভোট প্রার্থনা করেন।
গণসংযোগে উপজেলা আমীর মাও. খানজাহান আলী, ফিরাতুল ইসলাম, উপজেলা সেক্রেটারি মোঃ খাইরুল বাসার, সহকারী সেক্রেটারি মোস্তাফিজুর রহমান, উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ সভাপতি ফজলুল হক গাজী, উপজেলা সমাজ কল্যাণ সেক্রেটারি আমিনুল হক এবং বাগোয়ান ইউনিয়ন আমীর মাও. ফারুক হোসেনসহ জেলা ও উপজেলা জামায়াতের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।।
স্থানীয় নেতারা জানান, আসন্ন নির্বাচনে জনসমর্থন অর্জনের লক্ষ্যে জামায়াতের প্রার্থীর এ ধরনের গণসংযোগ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।