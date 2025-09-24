মুজিবনগরে জেলা প্রশাসকের সাথে সুধী সমাবেশে মতবিনিময়

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামের সাথে সুধী সমাজের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার দুপুরে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ সভা হয়।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।
সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামির আমির তাজ উদ্দিন খান, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, আব্দুর রশিদ, নাগরিক পার্টির আরিফ হোসেন, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্স,বীর মুক্তিযোদ্ধা আহসান আলী খান, মুজিবনগর উপজেলা ইমাম সমিতির সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম, মুজিবনগর ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ ইসমাইল হোসেন, গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জহিরুল ইসলাম, ভবানীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমিনুর রহমান।