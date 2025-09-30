মঙ্গলবার, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৫ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৭ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মুজিবনগরে দরিদ্র পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৫ ৮:৩২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মুজিবনগর উপজেলা শাখার উদ্যোগে হিন্দু সম্প্রদায়ের ৫৪ দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার বিকালে মুজিবনগরে এই কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা তাজ উদ্দিন খান প্রধান অতিথি হিসেবে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আমীর মাওলানা খানজাহান আলী, উপজেলা নায়েবে আমীর মাওলানা ফিরাতুল ইসলাম, উপজেলা সেক্রেটারি মোঃ খাইরুল বাসার, সহকারী সেক্রেটারি মোস্তাফিজুর রহমান, উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ সভাপতি ফজলুল হক গাজী, উপজেলা সমাজকল্যাণ সেক্রেটারি আমিনুল হক, বাগোয়ান ইউনিয়ন আমীর মাওলানা ফারুক হোসেন প্রমুখ।

খাদ্যসামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সনাতন ধর্মাবলম্বী সাধারণ মানুষ জেলা জামায়াতের আমীরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তারা বলেন, এ ধরনের উদ্যোগ দুর্গোৎসবের আনন্দকে আরও পরিপূর্ণ করেছে। জামায়াতে ইসলামী ভবিষ্যতেও অসহায় মানুষের পাশে থেকে এ ধরনের কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে।



