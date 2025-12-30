মুজিবনগরে নদীর ধারের মাটি কাটার সময় ৭ ট্রাক আটক, জরিমানা ২ লাখ টাকা

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় অবৈধভাবে নদীর ধারের মাটি কেটে ট্রাকে পরিবহনের সময় ৭টি ট্রাক আটক করেছে উপজেলা প্রশাসন। এ ঘটনায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৩টি মামলায় মোট ২ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।
মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সাইফুল হুদার নেতৃত্বে সোমবার মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়নের কোমরপুর ও বাবুপুর এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারি একটি চক্র অবৈধভাবে নদীর ধারের মাটি কেটে ট্রাকে করে পরিবহন করছে। এমন সংবাদের পরপরই সেখানে অভিযান চালানো হয়। অভিযানকালে হাতে-নাতে ৭টি ট্রাক আটক করা হয়।
পরে মুজিবনগর থানা পুলিশের সহযোগিতায় বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ অনুযায়ী মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। এ সময় ৩টি মামলায় মোট ২ লাখ টাকা অর্থদণ্ড আদায় করা হয়।
তিনি আরও জানান, পরিবেশ ও নদী রক্ষায় এ ধরনের অবৈধ কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে উপজেলা প্রশাসনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।