মুজিবনগরে নবাগত জেলা প্রশাসকের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরের নবাগত জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের সঙ্গে মুজিবনগর উপজেলা সরকারি কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সুধীজনদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
রবিবার দুপুরে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল।
সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির উন্নয়ন, সুশাসন ও জনসেবায় সবার সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি উপজেলার সার্বিক কর্মকাণ্ড আরও গতিশীল করতে সমন্বিত উদ্যোগের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন—মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি সভাপতি আমিরুল ইসলাম, আননূর টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের অধ্যক্ষ আল-আমিন ইসলাম বকুল, মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক রকিব উদ্দিন, স্থানীয় বিএনপি নেতা আব্দুর রশিদ।
উপস্থিত অতিথিরা নতুন জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব পালনকে আরও সফল ও জনবান্ধব করতে বিভিন্ন পরামর্শ তুলে ধরেন।