বৃহস্পতিবার, ১৪ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৩০শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৯শে সফর, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মুজিবনগরে পতাকা বৈঠকে ভারতের অভ্যন্তরে আটক ৯ বাংলাদেশি হস্তান্তর

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ১৪, ২০২৫ ১:০১ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরের মুজিবনগরে কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠক শেষে ভারতের অভ্যন্তরে আটক ৯ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ। বৃহস্পতিবার সকালে মেইন পিলার ১০৫ থেকে প্রায় ৫ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে স্বাধীনতা সড়কে অনুষ্ঠিত এ বৈঠক সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত চলে।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন-৬ বিজিবির মুজিবনগর কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার মো. আবুল বাশার এবং ভারতের হৃদয়পুর ১৬১ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের কোম্পানি কমান্ডার সজল কুমার গাঙ্গুয়ার নেতৃত্বে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে ফরিদপুরের ভাঙ্গা ও নগরকান্দা উপজেলার ৯ জনকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন—ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা উপজেলার বড়মুসকুন্নি গ্রামের ওদুদ মাতবরের ছেলে মো. আবু সাইদ, তার স্ত্রী বিউটি বেগম (৪০), ছেলে মো. সম্রান (৭) এবং মেয়ে সিমলা আক্তার। এছাড়া ফরিদপুরের নগরকান্দা উপজেলার রানাপাশা গ্রামের আখের ব্যাপারির ছেলে জামাল শেখ, তার স্ত্রী ডলি আক্তার (২৫), মেয়ে লামিয়া আক্তার (৬), ছেলে আলী আকবর (৪) এবং এক বছরের শিশু কন্যা সাদিয়া।


