মুজিবনগরে প্রত্যাশা প্রি-ক্যাডেট একাডেমীর অভিভাবক সমাবেশ ও পুরস্কার বিতরণ

সোমবার, ২৯শে ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৪ই পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৮ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
ডিসেম্বর ২৯, ২০২৫ ১:৪৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বিদ্যাধরপুরে অবস্থিত প্রত্যাশা প্রি-ক্যাডেট একাডেমীর উদ্যোগে অভিভাবক সমাবেশ, বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও কৃতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সকাল দিকে একাডেমী প্রাঙ্গনে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রত্যাশা প্রি-ক্যাডেট একাডেমীর পরিচালনা কমিটির সভাপতি মোঃ শামসুজ্জোহার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আনোয়ার হোসেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা মেঃ নূরে আলম সিদ্দিক। সহকারী প্রধান শিক্ষক শারমিন খাতুনের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি ও বক্তারা শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ গঠনে অভিভাবকদের ভূমিকার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

এ সময় বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক রোকসানা পারভীন, পরিচালনা কমিটির সদস্য ফিরাতুল ইসলাম, ইয়াসিন হামিদ, মুস্তাফিজুর রহমান এবং অভিভাবক কাজল রেখা।

অনুষ্ঠান শেষে বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয় এবং বিভিন্ন শ্রেণির কৃতি শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।




