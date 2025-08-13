মুজিবনগরে ফুটবল টুর্নামেন্টে বাগোয়ান একাদশ চ্যাম্পিয়ন

মেহেরপুর নিউজ:
জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত মুজিবনগর উপজেলা ফুটবল টুর্নামেন্টে বাগোয়ান একাদশ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।
বুধবার বিকেলে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় বাগোয়ান একাদশ ৩-১ গোলে মহাজনপুর ইউনিয়ন একাদশকে পরাজিত করে। বিজয়ী দলের পক্ষে মালেক জিহাদ, মিনারুল ইসলাম ও অমিত একটি করে গোল করেন। মহাজনপুরের পক্ষে একমাত্র গোলটি করেন রিফাত।
খেলায় বাগোয়ান একাদশের মালেক জিহাদ সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন। মহাজনপুরের রিফাত ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট এবং বাগোয়ান একাদশের গোলরক্ষক প্রীতম সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার লাভ করেন।
খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ। মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুস সাদাত রত্ন, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিক উদ্দিনসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল ফাইনাল খেলার উদ্বোধন করেন এবং খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন।