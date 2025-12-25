বৃহস্পতিবার, ২৫শে ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১০ই পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৪ঠা রজব, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মুজিবনগরে বড়দিন উপলক্ষে গির্জা পরিদর্শন ও শুভেচ্ছা বিনিময়

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ২৫, ২০২৫ ৬:০৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের শুভ বড়দিন উদযাপন উপলক্ষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সাইফুল হুদা উপজেলার বিভিন্ন গির্জা পরিদর্শন করেছেন। এ সময় তিনি খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময় করেন।

বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে ইউএনও সাইফুল হুদা মুজিবনগর উপজেলার বল্লপুর ও ভবের পাড়া এলাকার গির্জা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি গির্জায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ও নিরাপত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পুলিশ, গ্রাম পুলিশ এবং স্বেচ্ছাসেবক সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন।

এ সময় বড়দিন উদযাপন শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

তিনি বলেন, ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রেখে সকল ধর্মাবলম্বী যেন নিরাপদ ও আনন্দমুখর পরিবেশে উৎসব উদযাপন করতে পারে, সে বিষয়ে প্রশাসন সর্বদা তৎপর রয়েছে।




