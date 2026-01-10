শনিবার, ১০ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৬শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২০শে রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মুজিবনগরে বালুবোঝাই ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে যুবক নিহত

জানুয়ারি ১০, ২০২৬ ৫:৪৫ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়া এলাকায় বালু বোঝাই ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে বাঁধন মন্ডল (২৪) নামের এক মোটরসাইকেল চালক নিহত হয়েছেন।

শনিবার বিকেলের দিকে ভবেরপাড়া মিশনের সামনে সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত বাঁধন মন্ডল ভবেরপাড়া গ্রামের টোটন মন্ডলের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বাঁধন মন্ডল তার মোটরসাইকেল (মেহেরপুর-ল-১২-০৬৫১) চালিয়ে কেদারগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। পথিমধ্যে ভবেরপাড়া মিশনের সামনে বিপরীত দিক থেকে আসা বালু বোঝাই একটি ট্রাকের (আব্দুল করিম ট্রেডার্স) সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে তিনি রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন।

পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা ট্রাকটি আটক করেছে।




