মুজিবনগরে বিএনপির লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ

মেহেরপুর নিউজঃ
মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। শনিবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলা মোনাখালী ও দারিয়াপুরে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ কর্মসূচি পালন করা হয়।
মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম এর নেতৃত্বে মোনাখালী বাজার থেকে শুরু করে দারিয়াপুর কালিতলার মোড় পর্যন্ত গণসংযোগ ও ৩১ দফা দাবি সম্মলিত প্রচার পত্র বিলি করা হয়। গণসংযোগে অন্যদের মধ্যে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট কামরুল হাসান, বিএনপির নেতা আলমগীর খান ছাতু, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, পৌর বিএনপি’র সভাপতি আব্দুল লতিফ, সাধারণ সম্পাদক এ্যাড এহান উদ্দিন মনা, মোনাখালী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রায়হানু কবির, সম্পাদক আনিছুজ্জামান টুটুল,দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হাফিজুর রহমান মাস্টার, সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমান,বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম,সাধারণ সম্পাদক ইসলাম আলী,মহজমপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আশরাফুল হক কালু, সাধারণ সম্পাদক সোনা গাইন, আমদহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইলিয়াস হোসেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।