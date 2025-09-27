শনিবার, ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১২ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৪ঠা রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মুজিবনগরে বিএনপির লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মুজিবনগরে বিএনপির লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২৭, ২০২৫ ১০:১০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। শনিবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলা মোনাখালী ও দারিয়াপুরে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ কর্মসূচি পালন করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম এর নেতৃত্বে মোনাখালী বাজার থেকে শুরু করে দারিয়াপুর কালিতলার মোড় পর্যন্ত গণসংযোগ ও ৩১ দফা দাবি সম্মলিত প্রচার পত্র বিলি করা হয়। গণসংযোগে অন্যদের মধ্যে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট কামরুল হাসান, বিএনপির নেতা আলমগীর খান ছাতু, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, পৌর বিএনপি’র সভাপতি আব্দুল লতিফ, সাধারণ সম্পাদক এ্যাড এহান উদ্দিন মনা, মোনাখালী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রায়হানু কবির, সম্পাদক আনিছুজ্জামান টুটুল,দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হাফিজুর রহমান মাস্টার, সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমান,বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম,সাধারণ সম্পাদক ইসলাম আলী,মহজমপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আশরাফুল হক কালু, সাধারণ সম্পাদক সোনা গাইন, আমদহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইলিয়াস হোসেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীতে পূজা মন্ডুপ পরিদর্শন করলেন ডিসি ড.মুহাম্মদ আবদুল...

গাংনীতে নেশা জাতীয় ট্যাবলেটসহ যুবক গ্রেপ্তার

গাংনীতে খালের কচুরিপানায় আটকে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরে ৩৯টি মণ্ডপে শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রস্তুতি সম্পন্ন

মেহেরপুরে গণসংযোগে জামায়াতের আমির ও এমপি প্রার্থী মাওলানা...

আমদহ ইউনিয়ন গোল্ডকাপ: সেমিফাইনালে ৩ ও ৪ নম্বর...