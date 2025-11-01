মুজিবনগরে বিএনপির লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ

মেহেরপুর নিউজ:
বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুরে বিএনপির “রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফা দাবির” লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার বিকেলে দারিয়াপুর বাজারে এ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। গণসংযোগকালে মাসুদ অরুন সাধারণ মানুষের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং দলের ঘোষিত কর্মসূচি সম্পর্কে অবহিত করেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, উপজেলা যুবদলের সভাপতি আবুল হাসান, মেহেরপুর পৌর যুবদলের সদস্য সচিব নওফেল আহমেদ রনি, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজি প্রমুখ।