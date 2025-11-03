মুজিবনগরে বিএনপির ৩১ দফা দাবিতে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ

মেহেরপুর নিউজ:
বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুরে বিএনপি’র রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফা দাবির লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর বাজারে এ লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।
এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সভাপতি আবুল হাসান, মেহেরপুর পৌর যুবদলের সদস্য সচিব নওফেল আহমেদ রনি, এবং জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজি প্রমুখ।
লিফলেট বিতরণকালে মাসুদ অরুন বলেন, “দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিএনপির ৩১ দফা হচ্ছে একটি বাস্তবসম্মত রূপরেখা। এই কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা জনগণকে জাগ্রত করতে চাই।”