মুজিবনগরে বিএনপি কার্যালয়ের পাশে ককটেল সাদৃশ বস্তু উদ্ধার, এলাকায় চাঞ্চল্য

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির কার্যালয়ের মাত্র ৩৫ গজ দূর থেকে লাল টেপে মোড়ানো ককটেল সাদৃশ একটি বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ।শ।
শনিবার সকালে উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়নের কালিতলা মোড় এলাকা থেকে বস্তুটি উদ্ধার করা হয়।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কালিতলা মোড় সংলগ্ন আকবার চুড়িওয়ালার বাড়ির পাশে একটি সন্দেহজনক বোমা সদৃশ বস্তু পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা মুজিবনগর থানা পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে বস্তুটি উদ্ধার করে নিরাপত্তার স্বার্থে থানায় নিয়ে যায়।
মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, “খবর পাওয়ার পরপরই পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে বস্তুটি উদ্ধার করে। এটি প্রকৃতপক্ষে কোনো বিস্ফোরক কি না, তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।”
উদ্ধারকৃত বস্তুটি স্থানীয় বিএনপির কার্যালয়ের খুব কাছাকাছি পাওয়ায় এলাকায় আতঙ্ক ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।