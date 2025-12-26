মুজিবনগরে ভারত সীমান্তবর্তী এলাকায় এক বৃদ্ধের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ভারত সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে এক বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার রাতে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের জয়পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী বাঁশ বাগান থেকে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ওই বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
নিহতের কাছে থাকা কাগজপত্র ঘেঁটে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, তিনি ভারতে অবৈধভাবে অবস্থান করার অভিযোগে সেখানকার আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে আটক হয়েছিলেন। উদ্ধারকৃত কাগজপত্রের মধ্যে ভারত ছাড়ার নোটিশ পাওয়া গেছে। ওই নোটিশে একই ঠিকানার আরও দুইজনের নাম উল্লেখ রয়েছে।
ভারতীয় কাগজপত্র অনুযায়ী নিহত বৃদ্ধের নাম ইনসান খান, বয়স ৫৮ বছর। কাগজে তার বাংলাদেশের ঠিকানা হিসেবে উল্লেখ রয়েছে মুন্সিগঞ্জ জেলার নিমতলা।
স্থানীয়রা জানান, মরদেহটি বাংলাদেশ-ভারত আন্তর্জাতিক সীমানার প্রায় ৫ থেকে ৭শ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পড়ে থাকতে দেখা যায়। পরে খবর পেয়ে মুজিবনগর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে।
এ ঘটনায় আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে এবং মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে পুলিশ তদন্ত করছে।